Live Berrettini-Djokovic 2-1 nel primo set Già tre doppi falli per il serbo | che però tiene il servizio

Advertising

TV8it : Siete pronti a tifare tutti insieme Matteo #Berrettini nell'attesissima finale #BerrettiniDjokovic di… - MassMarianella : Tanti straordinari campioni, 4 partite incredibili, 3 storici trofei che verranno alzati in una domenica sportivame… - SkySport : ?? WIMBLEDON FINALE ???? BERRETTINI ?? DJOKOVIC ???? ?? Avvicinamento al match ? - SSportNetwork : #SuperSportSummer #AnyGivenSunday #Tennis #Wimbledon #primoset 2-1 per #Djokovic, con #Berrettini che comunque semb… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #AnyGivenSunday #Tennis #Wimbledon #primoset Importante per l'approccio alla #finale il #game vin… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Berrettini

14.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdel match tra Matteoe Novak Djokovic, sfida valida per l'atto conclusivo del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. ...APPROFONDIMENTI SLAM Foto TENNIS- Djokovic, perché l'italiano può... TENNIS, la crescita di un ex giocatore normale Entrambi a caccia di record Il 25enne romano, dopo aver ...Matteo Berrettini, il primo italiano in finale di Wimbledon, protagonista anche sui social. In questa giornata di grande sport, fra Wimbledon e Wembley, il tennista italiano scalda gli animi ...oggi alle 15 Matteo Berrettini sul Centre Court di Wimbledon affronterà il numero uno al mondo Novak Djokovic nella prima finale in uno Slam della sua carriera. Una giornata storica per il tennis ...