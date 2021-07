(Di domenica 11 luglio 2021) Decimo turno di Allsvenskan, la prima divisione svedese, e in uno dei due positicipi delilva a caccia di punti contro il pericolante. Per la squadra di Rydstrom un buon inizio di torneo, dopo la salvezza risicata strappata lo scorso anno al playout. Una sconfitta in 9 partite, contro la capolista Malmo, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Kalmar-BK Hacken (lunedì 12 luglio, ore 19): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Kalmar Hacken

Infobetting

...00 Klepp IL - IL Sandviken 0 - 3 * 20:00 Vålerenga IF - Rosenborg BK Kvinner Svezia > Allsvenskan 2021 15:00 BK Häcken - AIK Solna 0 - 0 * Varbergs BoIS -FF 0 - 0 * 17:30 Hammarby IF - ......00 Klepp IL - IL Sandviken 20:00 Vålerenga IF - Rosenborg BK Kvinner Svezia > Allsvenskan 2021 15:00 BK Häcken - AIK Solna Varbergs BoIS -FF 17:30 Hammarby IF - Halmstads BK IK Sirius - ...I campionati di calcio scandinavi la fanno da padrona in questo periodo, e dopo Norvegia e Finlandia, si torna in campo anche in Svezia dopo la pausa per gli europei, con la 9° giornata che siamo anda ...