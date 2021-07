Italia-Inghilterra, Mattarella incontra Berrettini: “Ci vediamo domani” (Di domenica 11 luglio 2021) Nella pausa del primo tempo di Italia-Inghilterra c’è stato un incontro: quello tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Matteo Berrettini, reduce della finale di tennis del torneo di Wimbledon. Il Capo dello Stato ha fatto i complimenti al romano, il quale quest’oggi ha ceduto il passo a Novak Djokovic. “Ci vediamo domani”, gli ha detto poi Mattarella. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Nella pausa del primo tempo dic’è stato un incontro: quello tra il presidente della Repubblica, Sergio, e Matteo, reduce della finale di tennis del torneo di Wimbledon. Il Capo dello Stato ha fatto i complimenti al romano, il quale quest’oggi ha ceduto il passo a Novak Djokovic. “Ci”, gli ha detto poi. SportFace.

