Hsieh e Mertens | il brivido del successo

NaomiJang2020 : RT @TaiwanInItalia: Vittoria! ???????? La tennista di #Taiwan Hsieh Su-wei, in coppia con la collega belga Elise Mertens, ha conquistato il gra… - STnews365 : Wimbledon: Su-wei Hsieh ed Elise Mertens vincono il doppio femminile. La taiwanese e la belga hanno battuto nella f… - KinmenQuemoy : RT @TaiwanInItalia: Vittoria! ???????? La tennista di #Taiwan Hsieh Su-wei, in coppia con la collega belga Elise Mertens, ha conquistato il gra… - lucalfier : RT @TaiwanInItalia: Vittoria! ???????? La tennista di #Taiwan Hsieh Su-wei, in coppia con la collega belga Elise Mertens, ha conquistato il gra… - TaiwanInItalia : Vittoria! ???????? La tennista di #Taiwan Hsieh Su-wei, in coppia con la collega belga Elise Mertens, ha conquistato il… -

Al quinto torneo insieme, la taiwanese Su - Weie la belga Elisehanno potuto saltare di gioia reggendo in mano il trofeo per le campionesse di doppio a Wimbledon. In finale, hanno salvato due match point prima di completare il ...Dopo cinque giochi relativamente tranquilli del secondo parziale, sul 2 - 2 è il servizio dia cadere, conche sbaglia in modo davvero brutto una facile volée. Arrivano due match point non consecutivi per Kudermetova e Vesnina sul 5 - 4, e se il primo lo salva bene la belga, il ...Al quinto torneo insieme, la taiwanese Su-Wei Hsieh e la belga Elise Mertens hanno potuto saltare di gioia reggendo in mano il trofeo per le campionesse di doppio a Wimbledon. In finale ...Si torna sul veloce a Praga: in Repubblica Ceca, con Petra Kvitova prima testa di serie a simboleggiare in maniera molto forte il torneo, va in scena uno dei WTA 250 che compongono la settimana immedi ...