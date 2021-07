Europei: D'Incà, 'grazie ragazzi, ci avete regalato un sogno' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Italia sul tetto d'Europa. grazie ragazzi, ci avete regalato un sogno!!!", scrive su Twitter il ministro Federico D'Incà. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Italia sul tetto d'Europa., ciun!!!", scrive su Twitter il ministro Federico D'

Advertising

TV7Benevento : Europei: D'Incà, 'grazie ragazzi, ci avete regalato un sogno'... - Martina_Inca : GOAL PIÙ BELLO DEGLI EUROPEI - Criss_2828 : @Martina_Inca ma in che sensoo ok Louis si merita il mondo ma non gli europei scusate I followed @965TDY and vote… - flyingchicken79 : @realvarriale @Rai1 @Vivo_Azzurro @robymancio @RaiSport @Raiofficialnews I complimenti a tutti gli azzurri, che sta… - dani_lettrice : Se Caressa dopo gli Europei non va in pensione dalle telecronache mi inca??o di brutto!!! #ItaliaSpagna #EURO2020 #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Incà VOTO AI 18ENNI PER IL SENATO, APPROVATA LA LEGGE 'allinea l'Italia agli altri Paesi europei. Il voto di oggi - sottolinea - testimonia anche che il metodo delle riforme puntuali, che ha gia' portato alla riduzione del numero dei parlamentari lo ...

Voto ai diciottenni per il Senato, sì definitivo. Sono 4 milioni dalle prossime elezioni ...'Incà ha sottolineato che in questo modo ' si favorirà la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica, obiettivo che da sempre il M5S persegue, e ci si allineerà agli altri Paesi europei.

Europei: D'Incà, 'grazie ragazzi, ci avete regalato un sogno' - Sardiniapost.it SardiniaPost 'allinea l'Italia agli altri Paesi. Il voto di oggi - sottolinea - testimonia anche che il metodo delle riforme puntuali, che ha gia' portato alla riduzione del numero dei parlamentari lo ......'ha sottolineato che in questo modo ' si favorirà la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica, obiettivo che da sempre il M5S persegue, e ci si allineerà agli altri Paesi