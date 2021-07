(Di domenica 11 luglio 2021) Grave incidente miracolosamente senza decessi intorno a mezzogiorno di domenica 11 luglio. Unprivato da turismo, infatti, è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località ...

Advertising

milano_today : + Flash + Elicottero perde quota e si schianta a terra: 2 feriti - milano_today : Elicottero perde quota e si schianta a terra: 2 feriti - MDiretta : Pastore 70enne si perde nel bosco, ritrovato e salvato dai Carabinieri a Graniti I Carabinieri della Compagnia di T… - messina_oggi : I carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri d… - messina_oggi : I carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto di un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri d… -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero perde

MilanoToday.it

Grave incidente miracolosamente senza decessi intorno a mezzogiorno di domenica 11 luglio. Unprivato da turismo, infatti, è caduto dopo essersi trovato in difficoltà in località Gronfaleggio a Pontida (Bergamo) domenica pomeriggio: secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, ...... e grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco che hanno tagliato alcune piante per agevolare le operazioni, la barella è stata portata più a monte, e infine recuperata a bordo dell'...Tragico incidente sulla Cisa, domenica mattina, all'altezza di Cassio, sulla statale. Poco prima delle 12, un motociclista 40enne ha perso il controllo - ParmaPress24 ...Sono state tratte in salvo le tre escursioniste poco più che ventenni di Venezia che han chiesto aiuto dopo aver smarrito il.sentiero 210 sopra Forcella.Chianseveit a più di 2000 metri di quota. Hanno ...