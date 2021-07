Diletta Leotta e Can Yaman, la passione li travolge in barca: le foto hot (Di domenica 11 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono nella fase più bella dell’innamoramento e si vede. Il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato le foto dei momenti di passione in barca, al largo della Turchia. La coppia è stata paparazzata mentre è in preda ai “bollenti spiriti”. Baci appassionati ed effusioni a bordo di una barca lussuosa. La relazione procede a gonfie vele dunque, nonostante qualcuno credesse in una montatura. Diletta Leotta e Can Yaman, le foto della passione I due stanno trascorrendo le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 luglio 2021)e Cansono nella fase più bella dell’innamoramento e si vede. Il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato ledei momenti diin, al largo della Turchia. La coppia è stata paparazzata mentre è in preda ai “bollenti spiriti”. Baci appassionati ed effusioni a bordo di unalussuosa. La relazione procede a gonfie vele dunque, nonostante qualcuno credesse in una montatura.e Can, ledellaI due stanno trascorrendo le ...

