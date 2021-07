Covid, aumento contagi, ISS: “La maggior parte sono non vaccinati” (Di domenica 11 luglio 2021) Risalgono i contagi, ma ancora nessun impatto sugli ospedali, la maggior parte sono soggetti non immunizzati al Covid-19. L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) riporta i dati raccolti in merito ai nuovi contagiati di Covid-19, e afferma che la maggior parte dei soggetti segnalati in Italia nelle ultime due settimane non hanno ricevuto nessuna dose del vaccino SARS-CoV-2, oppure non sono passati 14 giorni, ovvero il tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa. Ad essere i più colpiti ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 luglio 2021) Risalgono i, ma ancora nessun impatto sugli ospedali, lasoggetti non immunizzati al-19. L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) riporta i dati raccolti in merito ai nuoviati di-19, e afferma che ladei soggetti segnalati in Italia nelle ultime due settimane non hanno ricevuto nessuna dose del vaccino SARS-CoV-2, oppure nonpassati 14 giorni, ovvero il tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa. Ad essere i più colpiti ...

