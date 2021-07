Berrettini, fine del sogno (Di domenica 11 luglio 2021) Al settimo gioco del quarto set Matteo Berrettini si fa brekkare da Djokovic e lì finisce il sogno di vincere, primo italiano nella storia, dopo essere stato il primo italiano di sempre ad arrivare in finale nel più antico e importante torneo del mondo, a vincere Wimbledon. L’azzurro ha giocato momenti di potenza eccezionali e momenti in cui la statura del campione serviva per chiudere un gioco, un punto decisivo. Era riuscito a cambiare l’inerzia della partita nel primo set all’ottavo gioco, aggiudicandoselo dopo 22 punti e quasi nove minuti, portandosi poi un set a zero su Djokovic al tie break. E così anche nell’ottavo gioco del secondo set, poi perso ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Al settimo gioco del quarto set Matteosi fa brekkare da Djokovic e lì finisce ildi vincere, primo italiano nella storia, dopo essere stato il primo italiano di sempre ad arrivare in finale nel più antico e importante torneo del mondo, a vincere Wimbledon. L’azzurro ha giocato momenti di potenza eccezionali e momenti in cui la statura del campione serviva per chiudere un gioco, un punto decisivo. Era riuscito a cambiare l’inerzia della partita nel primo set all’ottavo gioco, aggiudicandoselo dopo 22 punti e quasi nove minuti, portandosi poi un set a zero su Djokovic al tie break. E così anche nell’ottavo gioco del secondo set, poi perso ...

Advertising

MassMarianella : Tanti straordinari campioni, 4 partite incredibili, 3 storici trofei che verranno alzati in una domenica sportivame… - sportmediaset : +++?? #Wimbledon, fine primo set. #Berrettini vince per 7-6 su #Djokovic ??+++ #BerrettiniDjokovic #SportMediaset - GiovanniToti : Un combattente, fino alla fine, che comunque entra nella storia: a 25 anni Matteo #Berrettini è il primo italiano a… - Mau30495320 : RT @perchetendenza: 'Nole': Perché Novak Djokovic ha battuto in rimonta Matteo Berrettini (che ha comunque lottato fino alla fine disputand… - amaricord : 'Per me questo non è una fine ma un inizio', Berrettini ci porterà in alto #BerrettiniDjokovic #Wimbledon -