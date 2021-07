Berrettini-Djokovic in chiaro sulla Rai? Ecco dove vedere in diretta la finale di Wimbledon 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini sfida Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2021. Oggi va in scena la sfida valevole per il titolo che potrebbe consegnare entrambi i giocatori alla storia. Il serbo, favorito, raggiungerebbe a quota 20 slam Roger Federer e Rafa Nadal. L’azzurro, alla prima finale slam in carriera, diventerebbe il primo italiano di sempre a trionfare sui prati di Church Road. Match assolutamente da non perdere e che promette spettacolo. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI dove si può vedere la finale di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Matteosfida Novaknelladi. Oggi va in scena la sfida valevole per il titolo che potrebbe consegnare entrambi i giocatori alla storia. Il serbo, favorito, raggiungerebbe a quota 20 slam Roger Federer e Rafa Nadal. L’azzurro, alla primaslam in carriera, diventerebbe il primo italiano di sempre a trionfare sui prati di Church Road. Match assolutamente da non perdere e che promette spettacolo. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMIsi puòladi ...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - jonasvibess : RT @perchetendenza: Inoltre Matteo Berrettini sfiderà il numero 1 al mondo Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon https://t.co… - linformatore11 : ??TENNIS WIMBLEDON finale ATP maschile Djokovic-Berrettini 11.07.2021 inizio 15:00 PRONOSTICO + 35.5 games totali. L… -