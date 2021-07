Traffico Roma del 10-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021) Luceverdemai provati dalla redazione e sta via via calando di intensità ilsulla rete viaria cittadina resta intenso sulle strade che conducono verso le spiagge litorale laziale nella zona del raccordo anulare dove ci sono cosa tratti tra le uscite di nelnina nelle due direzioni incidente code sulla Casilina L’incidente è avvenuto poco fuori il raccordo all’altezza di via Giardinetti restiamo nella periferia incidente anche sulla Prenestina all’altezza di via Baselice era come andiamo le dovute attenzioni la polizia locale Cisliano un altro incidente in via di Decima all’intersezione con via Federico Troiani il ...