Strada Val Collina rende sicuro accesso a malghe (Di sabato 10 luglio 2021) Sonola sicurezza e il sostegno all'attività malghiva i motivi che stanno alla base dei lavori di ripristino della viabilità agro silvo pastorale tra Casera Val Collina e il rifugio Marinelli, nel comune di Paluzza. Lo ha riferito in Aula l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, rispondendo ad un'interrogazione sul progetto, del valore di 1,25 milioni di euro, finanziato dalla Protezione civile nell'ambito degli interventi del Commissario delegato per l'emergenza. L'opera riguarda 8,6 chilometri e si divide in tre lotti, un primo tratto fino a casera Val Collina, un secondo da Val ...

