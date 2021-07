Serie C, calciomercato: ecco tutti i movimenti del Girone A (Di sabato 10 luglio 2021) Serie C Girone A e calciomercato. Numerosi gli scambi confermati fino a questo punto anche se mancano numerose settimane allo stop del mercato estivo. Vediamo nel dettaglio la situazione aggiornata squadra per squadra. Albinoleffe – All. M. Marcolini (nuovo) Acquisti: D. Rodolfi (Brusaporto f.p.) Cessioni: D. Mondonico (Crotone), S. Canestrelli (Empoli), M. Trovato (Fiorentina p.) Feralpisalò – All. S. Vecchi (nuovo) Acquisti: D. Marchesan (Cartigliano), D. Di Molfetta (Mantova), D. Balestrero (Ancona-Matelica), A. Spagnoli (Modena), M. Corradi (Modena), D. Spezia (Ciliverghe f.p.), M. Tirelli (Fiorentina U19 p.), G. Valtulini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021)A e. Numerosi gli scambi confermati fino a questo punto anche se mancano numerose settimane allo stop del mercato estivo. Vediamo nel dettaglio la situazione aggiornata squadra per squadra. Albinoleffe – All. M. Marcolini (nuovo) Acquisti: D. Rodolfi (Brusaporto f.p.) Cessioni: D. Mondonico (Crotone), S. Canestrelli (Empoli), M. Trovato (Fiorentina p.) Feralpisalò – All. S. Vecchi (nuovo) Acquisti: D. Marchesan (Cartigliano), D. Di Molfetta (Mantova), D. Balestrero (Ancona-Matelica), A. Spagnoli (Modena), M. Corradi (Modena), D. Spezia (Ciliverghe f.p.), M. Tirelli (Fiorentina U19 p.), G. Valtulini ...

aleaus81 : RT @Ema_Zotti: Pjanic vuole tornare in Serie A: inserito nella lista gratuita dal Barcellona, si è offerto a diverse big tra cui la Roma ma… - Ema_Zotti : Pjanic vuole tornare in Serie A: inserito nella lista gratuita dal Barcellona, si è offerto a diverse big tra cui l… - NotiziarioC : L'attaccante Stefano Fantinato giocherà per una neopromossa di serie D - trade_tomorrow : @solorobabuona La serie TV la vogliamo sui giorni di calciomercato altro che All or Nothing #asroma - TgrRaiVeneto : Il mister ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2022, con opzione per un'altra stagione. #Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calciomercato Napoli: La prima mossa di Spalletti fa già disperare i tifosi ... eppure sei ricercato da due club di prima fascia di serie A. E' la singolare vicenda di Bakayoko , ... SPORTEVAI - 10 - 07 - 2021 08:53 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Calciomercato, c'è la prima offerta ufficiale per Emerson Palmieri Calciomercato, prima offerta per Emerson Palmieri C'è la prima offerta ufficiale del Napoli per ... una Finale che vale la leggenda Serie A in TV " Il gioco enigmatico per assistere ad una partita di ...

Serie A, gli esuberi di calciomercato Sky Sport Alessandria, è mancato Lino Nobili, storico portiere dei Grigi ALESSANDRIA - Alessandria, è mancato all'età di 85 anni Lino Nobili, storico portiere dei Grigi, fu anche allenatore e imprenditore.

UFFICIALE - Empoli, preso Vicario per la porta. Il comunicato L'Empoli ha ufficializzato l' acquisizione a titolo temporaneo dal Cagliari del portiere Guglielmo Vicario, classe '96. L'estremo difensore arriva in Toscana con l'obiettivo di giocare titolare, ora s ...

... eppure sei ricercato da due club di prima fascia diA. E' la singolare vicenda di Bakayoko , ... SPORTEVAI - 10 - 07 - 2021 08:53: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter, prima offerta per Emerson Palmieri C'è la prima offerta ufficiale del Napoli per ... una Finale che vale la leggendaA in TV " Il gioco enigmatico per assistere ad una partita di ...ALESSANDRIA - Alessandria, è mancato all'età di 85 anni Lino Nobili, storico portiere dei Grigi, fu anche allenatore e imprenditore.L'Empoli ha ufficializzato l' acquisizione a titolo temporaneo dal Cagliari del portiere Guglielmo Vicario, classe '96. L'estremo difensore arriva in Toscana con l'obiettivo di giocare titolare, ora s ...