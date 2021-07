Otranto | tragedia in mare | coppia annega nella Baia dei Turchi

(Di sabato 10 luglio 2021), inutili i soccorsi dei sanitari. Si indaga per chiarire il motivo e la dinamica che hanno portato alladei(foto Instagram rfairy)Ladeididiventa il teatro di unanota località turistica salentina unadi Cerignola, 29 anni lui e 28 lei, èta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia, allertati da altri bagnanti presenti in spiaggia. Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi ...

Advertising

infoitinterno : Tragedia nel mare di Otranto: annegano due giovani turisti - infoitinterno : Tragedia a Otranto, cadono dallo scogliera della Baia dei Turchi: morti fidanzati di 27 e 29 anni - zazoomblog : Baia dei Turchi due ragazzi morti: caduti dalla scogliera. Tragedia a Otranto - #Turchi #ragazzi #morti: #caduti - PugliaReporter : Tragedia alla Baia dei Turchi, inutili i tentativi di soccorso. A perdere la vita un ragazzo ed una ragazza di Ceri… - fanpage : Tragedia alla Baia dei Turchi, morti due ragazzi di 28 e 29 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Otranto tragedia

, cadono dalla scogliera e impattano violentemente al suolo: morti due ragazzi. Lapoco fa, a Baia dei Turchi. Sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due ...... sono morti dopo essere caduti da una scogliera alla Baia dei Turchi ad, in provincia di ... Sul luogo dellaè intervenuta anche la capitaneria di Porto.Tragedia a Otranto (Lecce), dove due ragazzi – una giovane coppia di Cerignola (Foggia), di 27 e 29 anni – hanno perso la vita intorno alle 13,00 di oggi. Sul posto è stato fatto arrivare anche un ...E’ accaduto tutto in una frazione di secondi quando alcuni bagnanti si sono accorti di due corpi che galleggiavano. Tragedia in mattinata a Baia… Leggi ...