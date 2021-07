Nonna aggredita a martellate insieme ai nipotini di 11 e 9 anni a Follonica: lei è gravissima (Di sabato 10 luglio 2021) Nonna aggredita a martellate insieme ai nipotini di 11 e 9 anni a Follonica. L’autore dell’aggressione è stata fermato e arrestato dai carabinieri poco dopo i fatti. Interrogato sull’accaduto, non è riuscito a dare una spiegazione sul movente del gesto. Al momento non sono emersi moventi o cause scatenanti l’aggressione, se non un quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell’autore” spiegano gli inquirenti. Si tratta di una assurda e finora inspiegabile aggressione quella avvenuta nelle scorse ore ai danni di una donna e dei suoi due ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 luglio 2021)aidi 11 e 9. L’autore dell’aggressione è stata fermato e arrestato dai carabinieri poco dopo i fatti. Interrogato sull’accaduto, non è riuscito a dare una spiegazione sul movente del gesto. Al momento non sono emersi moventi o cause scatenanti l’aggressione, se non un quadro psichiatrico verosimilmente alterato dell’autore” spiegano gli inquirenti. Si tratta di una assurda e finora inspiegabile aggressione quella avvenuta nelle scorse ore ai ddi una donna e dei suoi due ...

