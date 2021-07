Milan Femminile | seconda ufficialità di giornata | torna la Cortesi

(Di sabato 10 luglio 2021) Serena, nell'ultima stagione in prestito all'Orobica Calcio Bergamo, rientra nella fila del. Sarà in Prima Squadra

Il Milan rende noto che Serena Cortesi farà parte della rosa della squadra femminile per la prossima stagione. Il comunicato ufficiale. «AC Milan è lieto di annunciare che la calciatrice Serena Cortesi rientra dal prestito all'Orobica Calcio Bergamo e farà parte della rosa della Prima Squadra femminile. Vestirà la maglia numero 64.