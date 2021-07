G20: commercio aperto ed equo per ripristinare crescita e occupazione (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Riaffermiamo l'importante ruolo di un commercio aperto basta su delle regole eque per ripristinare la crescita e l'occupazione". I ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali ribadiscono i loro "impegno a combattere il protezionismo e a incoraggiare gli sforzi concertati per riformare il Wto". E' quanto si legge nel documento finale al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori centrali del G20 che si è svolta a Venezia Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Riaffermiamo l'importante ruolo di unbasta su delle regole eque perlae l'". I ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali ribadiscono i loro "impegno a combattere il protezionismo e a incoraggiare gli sforzi concertati per riformare il Wto". E' quanto si legge nel documento finale al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori centrali del G20 che si è svolta a Venezia

