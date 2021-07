Fi-Pi-Li: la Toscana strade spa e il mezzo azzardo di Giani (Di sabato 10 luglio 2021) Tutti i dubbi sulla nuova società che secondo il presidente della Regione prenderà in mano il controllo della superstrada Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 10 luglio 2021) Tutti i dubbi sulla nuova società che secondo il presidente della Regione prenderà in mano il controllo della superstrada

Advertising

benzinazero : RT @bikeitalia_it: Eroici per caso: la Toscana in bicicletta su strade bianche - bikeitalia_it : Eroici per caso: la Toscana in bicicletta su strade bianche - FI_Toscana : Caos strade, la deputata di @forza_italia @mazzettierica dopo il question time al Ministro: 'Pessima organizzazione… - FI_Toscana : Caos strade, la deputata di @forza_italia @mazzettierica interroga il Ministro: 'Situazione inaccettabile. Così si… - ScriviStella : Caos cantieri sull'#Autopalio, vogliamo risposte e chiarezza! #Firenze #Siena #strade @FI_Toscana @forza_italia… -