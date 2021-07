Fano | in 242 per 11 posti da vigile urbano La protesta | ' Assunzioni con troppo ritardo'

(Di sabato 10 luglio 2021)- Saranno in 242 a contendersi gli undicidamessi sul piatto dall'amministrazione comunale. Quello almeno il numero degli iscritti al concorso , che non è così elevato come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fano 242

corriereadriatico.it

- Saranno ina contendersi gli undici posti da vigile urbano messi sul piatto dall'amministrazione comunale. Quello almeno il numero degli iscritti al concorso , che non è così elevato come ...Palmiero, dopo il podio di sabato a, fa il bis a Lanciano la domenica nell' "Interregionale Indoor 18m" conquistando un'altra medaglia di bronzo con il punteggio di 474 (232+) riscattando il ...FANO - Saranno in 242 a contendersi gli undici posti da vigile urbano messi sul piatto dall’amministrazione comunale. Quello almeno il numero degli iscritti al concorso, che non ...