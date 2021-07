Europei 2021, la difesa granitica dell’Inghilterra. Nemmeno un gol subito su azione (Di sabato 10 luglio 2021) Zero gol subiti contro la Croazia, zero contro la Scozia e ancora zero contro la Repubblica Ceca per chiudere il Girone D dei Campionati Europei 2021 di calcio con la porta inviolata. Non solo. Ancora zero reti al passivo contro la Germania negli ottavi di finale, quindi di nuovo zero contro l’Ucraina nei quarti di finale, prima di vedere Mikkel Damsgaard che, su punizione, andava a violare la rete difesa da Jordan Pickford. Nei 570 minuti giocati in questo Europeo, l’Inghilterra ha subito solamente un gol, proprio nella semifinale contro la Danimarca. Un risultato davvero straordinario (l’Italia, per esempio, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Zero gol subiti contro la Croazia, zero contro la Scozia e ancora zero contro la Repubblica Ceca per chiudere il Girone D dei Campionatidi calcio con la porta inviolata. Non solo. Ancora zero reti al passivo contro la Germania negli ottavi di finale, quindi di nuovo zero contro l’Ucraina nei quarti di finale, prima di vedere Mikkel Damsgaard che, su punizione, andava a violare la reteda Jordan Pickford. Nei 570 minuti giocati in questo Europeo, l’Inghilterra hasolamente un gol, proprio nella semifinale contro la Danimarca. Un risultato davvero straordinario (l’Italia, per esempio, ha ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - IndieAoba : RT @NintendoHall: RWBY: Arrowfell, il nuovo titolo è in arrivo nel 2022 sui Nintendo Switch europei - SbrizzaClaudio : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' -