Cookie | dal Garante della Privacy nuove linee guida

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 10 luglio 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha approvatosui, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line. È quanto si legge sul sito Ansa.it. Il provvedimento, informa una nota, è stato adottato tenendo conto degli esiticonsultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun...