Contagio, 7 casi nel modenese. Numeri di nuovo in calo (Di sabato 10 luglio 2021) In provincia di Modena oggi l'Ausl segnala 7 nuovi positivi al covid, in leggera diminuzione rispetto alle due giornate precedenti. Fra loro 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono ... Leggi su modenatoday (Di sabato 10 luglio 2021) In provincia di Modena oggi l'Ausl segnala 7 nuovi positivi al covid, in leggera diminuzione rispetto alle due giornate precedenti. Fra loro 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono ...

