Ashleigh Barty ha vinto Wimbledon (Di sabato 10 luglio 2021) Ha battuto la ceca Karolina Pliskova in tre set, ottenendo la prima vittoria in carriera nel prestigioso torneo inglese Leggi su ilpost (Di sabato 10 luglio 2021) Ha battuto la ceca Karolina Pliskova in tre set, ottenendo la prima vittoria in carriera nel prestigioso torneo inglese

