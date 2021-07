Arsenal | ufficiale l’arrivo di Nuno Tavares | il comunicato

Advertising

ClockEndItalia : NEW: L'Identikit | Nuno Tavares Ufficiale l'arrivo del terzino portoghese, che vestirà la maglia numero 2??0?? Tu… - ClockEndItalia : ?? UFFICIALE! Primo acquisto dell'estate, dal Benfica arriva Nuno Tavares! Tra poco arriva L'Identikit, restate co… - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ????UFFICIALE - #Arsenal, ecco #NunoTavares ??L’annuncio dei londinesi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - tcm24com : Ufficiale: Nuno Tavares è un nuovo giocatore dell'Arsenal #NunoTavares #Arsenal - LeBombeDiVlad : ????UFFICIALE - #Arsenal, ecco #NunoTavares ??L’annuncio dei londinesi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal ufficiale

TUTTO mercato WEB

Calciomercato Napoli - Nuno Tavares da oggi è ufficialmente un calciatore dell'. A darne l'annuncio sono i Gunners sui social con un messaggio: "Welcome to The, Nuno Tavares". Il terzino ex Benfica era stato accostato di recente anche al Napoli . Napoli Calciomercato Tavares era indicato come uno dei principali obiettivi per il calciomercato del ...Commenta per primo Lo aveva cercato il Napoli , alla fine però Nuno Tavares è stato acquistato dall'. Terzino sinistro portoghese classe 2000, i Gunners lo hanno acquistato a titolo definitivo per 8 milioni di euro più 2 di bonus .Il calciatore era stato accostato anche al Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno poi virato su Emerson.La presentazione ufficiale è fatta, adesso testa al calciomercato Napoli, Spalletti chiede il regista svizzero per rinforzare l’organico. Un altro club molto interessato al’ex Young Boys è l’Inter, ch ...