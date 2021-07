Anna Frank a Cannes

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Come ogni bravo ragazzo ebreo, Ari Folman ha una mamma che si impiccia volentieri dei fatti suoi (come da tradizione: “Dio non poteva essere dappertutto, per questo ha creato le mamme”). Quando la AnneFoundation chiese al regista di “Walzer con Bashir” un film per tenere viva la memoria della ragazza e del diario tra i giovani che la ricordano come obbligatoria lettura scolastica, se non come un’attrazione turistica tra i canali di Amsterdam, mamma Folman disse: “Se non lo fai, morirò nel fine settimana. Domenica puoi venire a prendere il mio cadavere”. Il ricatto si completava così: “Se farai il film, resterò in vita fino al giorno della prima”. Non immaginava che ...