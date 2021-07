Angelina Jolie e Brad Pitt, è guerra tra gli ex: un business li divide (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai tra Brad Pitt ed Angelina Jolie è guerra aperta: ma oltre ai figli c’è anche qualcos’altro su cui le due star litigano. Brad Pitt e Angelina Jolie (Getty Images)Stavolta non è una questione di affetto, ma di business. Anche se voler escludere del tutto il piano sentimentale dal discorso sarebbe comunque sbagliato: ciò di cui parliamo ha un forte valore affettivo per la coppia, ed è forse anche questa una delle ragioni del contendere. Ma andiamo per gradi: di cosa stiamo parlando? Di vino, e che vino: una tenuta ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Ormai traedaperta: ma oltre ai figli c’è anche qualcos’altro su cui le due star litigano.(Getty Images)Stavolta non è una questione di affetto, ma di. Anche se voler escludere del tutto il piano sentimentale dal discorso sarebbe comunque sbagliato: ciò di cui parliamo ha un forte valore affettivo per la coppia, ed è forse anche questa una delle ragioni del contendere. Ma andiamo per gradi: di cosa stiamo parlando? Di vino, e che vino: una tenuta ...

Advertising

ilNetturbino : @LaBombetta76 @Francesco85B @Adnkronos Chi lo ha detto? La figlia di Angelina Jolie e Pitt ha cominciato la transiz… - xxannaxxhaz : @OUTSIDES0F io con angelina jolie - infoitcultura : Angelina Jolie e Brad Pitt ora litigano anche per il vino - infoitcultura : Angelina Jolie, Brad Pitt e il vino: è scontro in casa Brangelina - Italia_Notizie : Brad Pitt e Angelina Jolie, lite accesa per il (loro) vino -