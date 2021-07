Xbox e Bethesda offrono $10.000 in onore di River, la cagnetta che ha ispirato Dogmeat in Fallout 4 (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tanti i videogiochi che nelle loro storie, includono compagni canini, che guadagnano un affetto speciale da parte dei giocatori per essere una parte essenziale della compagnia nell'avventura. Sulla scia di ciò, Xbox e Bethesda hanno recentemente annunciato che doneranno $ 10.000 alla Humane Society in onore di River, la cagnetta pastore tedesco che è stata l'ispirazione della vita reale per Dogmeat di Fallout 4. Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Xbox ha annunciato che insieme a Bethesda doneranno 10.000 dollari alla Humane ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono tanti i videogiochi che nelle loro storie, includono compagni canini, che guadagnano un affetto speciale da parte dei giocatori per essere una parte essenziale della compagnia nell'avventura. Sulla scia di ciò,hanno recentemente annunciato che doneranno $ 10.000 alla Humane Society indi, lapastore tedesco che è stata l'ispirazione della vita reale perdi4. Attraverso il suo account Twitter ufficiale,ha annunciato che insieme adoneranno 10.000 dollari alla Humane ...

