Weekend con caldo e sole, ma la prossima settimana cambia tutto (Di venerdì 9 luglio 2021) Weekend caldo e soleggiato, ma dalla settimana prossima un vortice di temporali ferirà l’estate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che la protezione dell’alta pressione durerà almeno fino a lunedì 12. I prossimi tre giorni quindi saranno in prevalenza soleggiati con temperature che torneranno ad aumentare al Nordest Centro-Sud con picchi massimi fino a 35-36°C sulle regioni centro-settentrionali e ancora 40°C al Meridione. Da martedì 13 invece un vortice ciclonico dall’Islanda riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico e piomberà sull’Italia. Avrà inizio così una fase fortemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021)ggiato, ma dallaun vortice di temporali ferirà l’estate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che la protezione dell’alta pressione durerà almeno fino a lunedì 12. I prossimi tre giorni quindi saranno in prevalenzaggiati con temperature che torneranno ad aumentare al Nordest Centro-Sud con picchi massimi fino a 35-36°C sulle regioni centro-settentrionali e ancora 40°C al Meridione. Da martedì 13 invece un vortice ciclonico dall’Islanda riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico e piomberà sull’Italia. Avrà inizio così una fase fortemente ...

