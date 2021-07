Vaccini | report AIFA | segnalate 76 206 reazioni avverse | 87 | 9% non gravi

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il sesto Rapporto di Farmacovigilanza suiCOVID-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2021 per i quattroin uso nella campagna vaccinale in corso. Nel periodo considerato sono pervenute 76.206 segnalazioni su un totale di 49.512.799 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 154 ogni 100.000 dosi), di cui l’87,9% sono riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori ...

..."un avvertimento per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone che assumono questi... Il Prac ha analizzato anche i"ricevuti in tutto il mondo". Al 31 maggio 2021, in area See ...Per tutti i, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Gli eventi avversi gravi ...Milano, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Casi molto rari" di miocardite e pericardite possono verificarsi dopo la vaccinazione anti-Covid con Comirnaty* (Pfizer/BioNTech) e Spikevax* (Moderna). Gli espert ...(Teleborsa) - L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il sesto Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini COVID-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione ...