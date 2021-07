Uomini e Donne, dama viene allo scoperto e annuncia: “Non ho paura” (Di venerdì 9 luglio 2021) Uomini e Donne: la dama del Trono Over è venuta allo scoperto rivelando che non ha paura dire quello che l’è successo. Uomini e Donne ha permesso a Luca ed Elisabetta di potersi conoscere durante il corso del Trono Over, ma la loro conoscenza non è andata come sperato. In quanto lei era completamente pazza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 luglio 2021): ladel Trono Over è venutarivelando che non hadire quello che l’è successo.ha permesso a Luca ed Elisabetta di potersi conoscere durante il corso del Trono Over, ma la loro conoscenza non è andata come sperato. In quanto lei era completamente pazza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ActionAidItalia : #ItaliaLibia: NO ad accordi che calpestano i diritti umani. Appello al Parlamento con @amnestyitalia @hrw e… - ItalianNavy : In continuo addestramento. Per garantire l'operatività delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare, l'addestra… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - cyrd74 : RT @PaginaVox: Il @pdnetwork deve essere sciolto e tutti i suoi mezzi uomini e mezze donne devono essere arrestati e imprigionati come nemi… - Fuoridalcoro4 : RT @Martinetus: Quando agli uomini piacevano le donne e alle donne piacevano gli uomini. -