Un gatto gigante si aggira sui palazzi di Shinjuku a Tokyo

Advertising

Elisa27071981 : RT @CrisciGloria: Un gatto gigante ha preso il controllo di uno dei più grandi cartelloni pubblicitari di Tokyo - Valessiabi : RT @CrisciGloria: Un gatto gigante ha preso il controllo di uno dei più grandi cartelloni pubblicitari di Tokyo - SavaDaiana : RT @CrisciGloria: Un gatto gigante ha preso il controllo di uno dei più grandi cartelloni pubblicitari di Tokyo - fendente1 : RT @CrisciGloria: Un gatto gigante ha preso il controllo di uno dei più grandi cartelloni pubblicitari di Tokyo - brunamar14 : RT @CrisciGloria: Un gatto gigante ha preso il controllo di uno dei più grandi cartelloni pubblicitari di Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : gatto gigante

Sky Tg24

La prima è che nel tempo l'unione ha fatto passi da. La seconda è che, probabilmente in ... Come ildi Schrödinger, il sistema può essere a seconda dei casi comunitario o intergovernativo, ...Nei pressi della stazione di Shinjuku, nel centro di Tokyo, è apparso nei giorni scorsi un gigantescoche miagola e guarda dall'alto i pedoni: è la nuova frontiera della pubblicità, nello specifico di quella in 3D. Il felino si muove sul mega schermo LED 4K di 154 metri quadrati posizionato ...A Tokyo billboard with augmented reality high-tech has drawn passersby’s attention by playing the 3D image of a giant cat moving around and meowing for 18 hours a day. The curved LED screen ...Dagotraduzione dal Daily Mail Il cartellone pubblicitario animato di Tokyo A Tokyo, in Giappone, le pubblicità fanno passi da gigante: quello installato sull’edificio della Cross Skinjuku Vision alla ...