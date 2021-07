Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 18:10 (Di venerdì 9 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Giuseppe Conte al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria manifesta la sua contrarietà l’accordo sulla giustizia approvato in consiglio dei ministri ha prezzo lavoro della ministra cartabia Sì molto impegnata ma io Non cantare vittoria non sono sorridente aspetto della prescrizione siamo ritornati a un’anomalia italiana Penso che nessuno deve permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco governo draghi ha detto se semplicemente si vuole fare politica invocare una legittima dialettica Democratica che avverrà in Parlamento un emendamento al Decreto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ex premier Giuseppe Conte al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria manifesta la sua contrarietà l’accordo sulla giustizia approvato in consiglio dei ministri ha prezzo lavoro della ministra cartabia Sì molto impegnata ma io Non cantare vittoria non sono sorridente aspetto della prescrizione siamo ritornati a un’anomalia italiana Penso che nessuno deve permettersi di dichiarare che si vuole fare un attacco governo draghi ha detto se semplicemente si vuole fare politica invocare una legittima dialettica Democratica che avverrà in Parlamento un emendamento al Decreto ...

Advertising

fanpage : Un'ottima notizia. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Allevi torna a Reggio in concerto, dopo il video sul Lungomare) è stato pubblicato su: Tempo St… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Cocaina e marijuana in casa di un appartamento a Barcellona, 2 arresti dei Cc) è stato pubblica… - Italia_Notizie : Boom di contagi: Malta chiude le frontiere ai non vaccinati (servono 2 dosi più 14 giorni) - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (9 luglio) -