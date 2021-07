Ultime Notizie Roma del 09-07-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio diverse regioni tra le quali Puglia Campania e Lombardia coinvolti in un’operazione di tracciamento di casi covid e che sarebbero nati da un focolaio in particolare fra ragazzi in vacanza in un villaggio a Manfredonia sul Gargano dal 24 giugno primo luglio un campeggio con 400 ragazzi ad oggi spiega la Regione Puglia effettuati in tutta Italia circa 400 il tampone Al momento sono 34 i ragazzi risultati positivi tre contagiati al covid-19 italiani al seguito della nazionale di calcio tra loro si è prende anche Alberto rimedio telecronisti Rai delle ...