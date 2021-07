(Di venerdì 9 luglio 2021) Il primo incontro conrisale alla metà degli anni ’90, in una gelida mattina di gennaio al Sundance Film Festival quando aveva appena compiuto 34 anni e si preparava a presentare il suo secondo lungometraggio. Aveva già l’idea di un film sui segreti dell’ esplorazione sensoriale del rock decadente dove David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed erano i principi malvagi. Non sapeva ancora che forma avrebbe presoGoldmine Cosa ha dettosu? “Un modo per distinguermi dalla loro influenza piuttosto che perdermi in essa. Il lato ...

È il caso sicuramente anche di The Velvet Underground , il film cheha portato Fuori Concorso a Cannes 2021 e nel quale non si fa fatica a rintrecciare il punto di vista ideologico del ...Nel doc presentato a Cannes, il regista, già autore di 'Velvet Goldmine' e 'Io non sono qui', esalta la svolta radicale e la rivoluzione ipnotica della band. E racconta di un periodo in cui le arti ...Todd Haynes a Cannes 2021 rende omaggio ai “Velvet Underground”. Il film presenta interviste approfondite con i principali attori di quel ...Nell' anno in cui il cinema sopravvissuto al Covid attende West Side Story di Steven Spielberg e Get back, il documentario di Peter Jackson sui Beatles, Todd Haynes fa rivivere sulla Croisette il mito ...