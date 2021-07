Telecronista RAI | i social votano Bruno Pizzul | hashtag in tendenza su Twitter

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telecronista RAI

Cosa è successo: ilufficiale della, Alberto Rimedio, non potrà seguire Italia - Inghilterra perché risultato positivo al Covid. Si racconta di una 'faida'per chi avrà l'onore ...Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio,delle partite degli azzurri che dunque dovrà essere sostituito per la finale di domenica. Alberto Rimedio (Foto Alfredo Falcone - LaPresse) Mentre la Federcalcio comunque ha messo in ...Roma, 9 lug (Adnkronos) - Enrico Letta rilancia la proposta di affidare a Bruno Pizzul la telecronaca Rai della finale degli Europei di domenica prossima dopo che il Covid ha fermato il telecronista d ...La notizia della positività al Covid di Alberto Rimedio ha scatenato il tam tam della Rete per affidare la narrazione del match degli Azzurri al giornalista friulano ...