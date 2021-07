“Succederà in diretta”. Denise Pipitone, nuovo colpo di scena a Quarto Grado. L’annuncio di Gianluigi Nuzzi (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua a tenere banco la vicenda di Denise Pipitone. Nei giorni scorsi a parlare era stato il padre Toni. Lo aveva fatto con una lunga lettera. “La scomparsa di mia figlia Denise mi ha devastato la vita, mi ha spezzato il cuore. Amavo tantissimo la mia famiglia e i miei figli. Nel 1998 per rendere più agiata la loro vita ho trovato lavoro in Toscana e sono partito perché volevo che stessero bene. Ogni mese inviavo vaglia, quasi l’intero compenso. Lavoravo tutto il giorno perché volevo solo far star bene la mia famiglia”. Poi ha parlato della scomparsa più nei dettagli. Parlando di Denise Pipitone, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua a tenere banco la vicenda di. Nei giorni scorsi a parlare era stato il padre Toni. Lo aveva fatto con una lunga lettera. “La scomparsa di mia figliami ha devastato la vita, mi ha spezzato il cuore. Amavo tantissimo la mia famiglia e i miei figli. Nel 1998 per rendere più agiata la loro vita ho trovato lavoro in Toscana e sono partito perché volevo che stessero bene. Ogni mese inviavo vaglia, quasi l’intero compenso. Lavoravo tutto il giorno perché volevo solo far star bene la mia famiglia”. Poi ha parlato della scomparsa più nei dettagli. Parlando di, ...

Advertising

Nahid__1996 : RT @alessan80543708: #babaolmak un anno a Twittare, a guardare la serie in diretta pur non capendo nulla, un anno d'ansia per capire cosa s… - dreamonnika1 : RT @alessan80543708: #babaolmak un anno a Twittare, a guardare la serie in diretta pur non capendo nulla, un anno d'ansia per capire cosa s… - fabisckk : RT @alessan80543708: #babaolmak un anno a Twittare, a guardare la serie in diretta pur non capendo nulla, un anno d'ansia per capire cosa s… - Molly64015188 : RT @alessan80543708: #babaolmak un anno a Twittare, a guardare la serie in diretta pur non capendo nulla, un anno d'ansia per capire cosa s… - alessan80543708 : #babaolmak un anno a Twittare, a guardare la serie in diretta pur non capendo nulla, un anno d'ansia per capire cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà diretta Ddl Zan, salvateci almeno da Topolino Lgbt ..."autonomia educativa" dei genitori in mezzo a un simile martellamento? Alla fine succederà, anzi già succede, che un senatore della Repubblica (spoiler: Alessandro Zan ) può dire in diretta Instagram ...

Chievo escluso dalla Serie B/ La Covisoc boccia il club veneto: 'Faremo ricorso' DIRETTA/ Venezia Cittadella (risultato finale 1 - 1) Rai: con Bocalon è Serie A! CHIEVO ESCLUSO ... Che cosa succederà adesso? Per presentare il ricorso c'è tempo fino a martedì 13 luglio, ma dal tweet ...

DIRETTA WIMBLEDON 2021/ Pliskova batte Sabalenka, sfiderà Barty in finale! Il Sussidiario.net ..."autonomia educativa" dei genitori in mezzo a un simile martellamento? Alla fine, anzi già succede, che un senatore della Repubblica (spoiler: Alessandro Zan ) può dire inInstagram .../ Venezia Cittadella (risultato finale 1 - 1) Rai: con Bocalon è Serie A! CHIEVO ESCLUSO ... Che cosaadesso? Per presentare il ricorso c'è tempo fino a martedì 13 luglio, ma dal tweet ...