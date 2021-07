Sarri: «La Lazio voleva farmi firmare per quattro anni ma ho una certa età» (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del suo futuro alla Lazio e del contratto firmato Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Queste le parole sul contratto firmato con il club biancoceleste. «La società voleva farmi firmare un contratto di 4 anni, sono stato io a decidere per un contratto più corto perché tra due anni, avendo una certa età, voglio essere convinto di avere le stesse motivazioni ed energie. Vediamo questi due anni, se poi le motivazioni restano le stesse ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizioha parlato in conferenza stampa del suo futuro allae del contratto firmato Maurizioha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Queste le parole sul contratto firmato con il club biancoceleste. «La societàun contratto di 4, sono stato io a decidere per un contratto più corto perché tra due, avendo unaetà, voglio essere convinto di avere le stesse motivazioni ed energie. Vediamo questi due, se poi le motivazioni restano le stesse ...

