Renzi sempre più a destra A Confindustria promette | “Vogliamo referendum per abrogare reddito di cittadinanza”

"Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Vogliamo che siano gli italiani a dire se il reddito di cittadinanza è diseducativo e se va mantenuto o no". Lo ha annunciato questo pomeriggio Matteo Renzi nel suo intervento all'annuale assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo (Genova)

