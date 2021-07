Raffaella Carrà, oggi i funerali in diretta: a che ora e dove seguirli in TV e in streaming (Di venerdì 9 luglio 2021) Saranno celebrati oggi a Roma i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni: ecco a che ora e dove seguirli in TV e in streaming. I funerali di Raffaella Carrà saranno celebrati oggi, venerdì 9 luglio 2021, a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Scomparsa improvvisamente il 5 luglio all'età di 78 anni, la popolare conduttrice lottava da mesi con un carcinoma polmonare, tenuto nascosto anche a molti degli amici più cari. A che ora La cerimonia per l'ultimo saluto a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Saranno celebratia Roma idi, scomparsa lo scorso 5 luglio a 78 anni: ecco a che ora ein TV e in. Idisaranno celebrati, venerdì 9 luglio 2021, a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Scomparsa improvvisamente il 5 luglio all'età di 78 anni, la popolare conduttrice lottava da mesi con un carcinoma polmonare, tenuto nascosto anche a molti degli amici più cari. A che ora La cerimonia per l'ultimo saluto a ...

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - btwitsmorgana : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - Eugenia_Caruso : RT @bubinoblog: Lo splendido montaggio delle interviste di Fazio a Raffaella Carrà raccoglie 1.765.000 con il 9,4% nell'access di Rai3. #Ch… -