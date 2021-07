Raffaella Carrà | funerali in diretta | folla e commozione alla camera ardente

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - itssashameept2 : RT @itscoffeesenpai: Dopo Raffaella Carrá appena ho visto #linobanfi in tendenza ho subito pensato male - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: È il giorno dei funerali di #RaffaellaCarrà L'ultimo saluto a #Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli #9luglio #iltem… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Gli ascolti tv della prima serata premiano stavolta la replica dell'ultimo programma disu Rai tre, A raccontare comincia tu . In calo la replica di DOC - Nelle tue mani su Rai Uno. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in ...Anche Loretta Goggi ha voluto dare l'ultimo saluto anella camera ardente in Campidoglio: il gesto straziante dell'artista Dopo Maria De Filippi , Valeria Marini, Pippo Baudo, Renato Zero e Leonardo Pieraccioni, solo per citarne alcuni ...