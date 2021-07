Ok del G20 all’imposta minima globale: cosa prevede la misura che sfida multinazionali e paradisi fiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i temi centrali del G20 di Venezia in cui si riuniscono i ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali c’è la riforma della fiscalità internazionale, con la proposta di un’imposta minima globale che ha lo scopo di recuperare il gettito fiscale delle grandi multinazionali, estremamente capaci nello sfruttare tutte le possibilità offerte dalla globalizzazione e dagli ordinamenti giuridici per sfuggire – in maniera del tutto legale – dalle tasse dei governi. Negli ultimi vent’anni la crescita inarrestabile dei giganti del web e dell’high tech ha reso necessario superare questi ostacoli. Inoltre, dopo la ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i temi centrali del G20 di Venezia in cui si riuniscono i ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali c’è la riforma dellatà internazionale, con la proposta di un’impostache ha lo scopo di recuperare il gettito fiscale delle grandi, estremamente capaci nello sfruttare tutte le possibilità offerte dalla globalizzazione e dagli ordinamenti giuridici per sfuggire – in maniera del tutto legale – dalle tasse dei governi. Negli ultimi vent’anni la crescita inarrestabile dei giganti del web e dell’high tech ha reso necessario superare questi ostacoli. Inoltre, dopo la ...

