Mourinho: «Italia-Inghilterra? La partita si deciderà a centrocampo» (Di venerdì 9 luglio 2021) Josè Mourinho ha presentato la sfida tra Italia e Inghilterra, dando qualche suggerimento tattico soprattutto alla squadra inglese Josè Mourinho è intervenuto a talkSPORT, di cui è opinionista, presentando la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. «La partita si giocherà e si deciderà a centrocampo. L’Italia lì è molto forte, la loro mediana è il motore della squadra. Non solo Verratti, Jorginho e Barella, in panchina ci sono anche giocatori come Locatelli e Cristante che possono entrare. Credo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Josèha presentato la sfida tra, dando qualche suggerimento tattico soprattutto alla squadra inglese Josèè intervenuto a talkSPORT, di cui è opinionista, presentando la finale di Euro 2020 tra. «Lasi giocherà e si. L’lì è molto forte, la loro mediana è il motore della squadra. Non solo Verratti, Jorginho e Barella, in panchina ci sono anche giocatori come Locatelli e Cristante che possono entrare. Credo che ...

