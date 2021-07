Migranti e integrazione: dalla Toscana video, rivista e mostra con testimonianze (Di venerdì 9 luglio 2021) Un documentario, una mostra fotografica e una rivista per “In viaggio – Segni, immagini e sogni del nostro abitare”, percorso promosso dall’associazione fiorentina El Mastaba insieme con il Cesvot – Centro servizi volontariato Toscana, per promuovere l’integrazione dei cittadini immigrati e il volontariato in ambito culturale come luogo di incontro tra popolazione immigrata e popolazione locale. L’iniziativa rientra nell’ambito di Eu Voice, progetto finanziato dalla Commissione europea, avviato a dicembre 2018 in Italia, Inghilterra, Irlanda e Grecia. Documentario, rivista e ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 luglio 2021) Un documentario, unafotografica e unaper “In viaggio – Segni, immagini e sogni del nostro abitare”, percorso promosso dall’associazione fiorentina El Mastaba insieme con il Cesvot – Centro servizi volontariato, per promuovere l’dei cittadini immigrati e il volontariato in ambito culturale come luogo di incontro tra popolazione immigrata e popolazione locale. L’iniziativa rientra nell’ambito di Eu Voice, progetto finanziatoCommissione europea, avviato a dicembre 2018 in Italia, Inghilterra, Irlanda e Grecia. Documentario,e ...

Advertising

felali9 : RT @DailyMuslimIT: Umbria: laboratori estivi gratuiti di Italiano per bambini di Redazione “IMPACT UMBRIA: integrazione dei migranti con… - DailyMuslimIT : Umbria: laboratori estivi gratuiti di Italiano per bambini di Redazione “IMPACT UMBRIA: integrazione dei migrant… - DailyMuslimIT : Umbria: laboratori estivi gratuiti di Italiano per bambini di Redazione “IMPACT UMBRIA: integrazione dei migrant… - italianelcuore3 : RT @73deva73: #NonVadoinVacanzainEgitto ? Ma come scrivete questo # idiota ma poi credete in una integrazione? Cercate di svegliarvi. Cerca… - 73deva73 : #NonVadoinVacanzainEgitto ? Ma come scrivete questo # idiota ma poi credete in una integrazione? Cercate di sveglia… -