L’ultimo desiderio di Raffaella Carrà: la sua urna in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (Di venerdì 9 luglio 2021) L’emozione più forte durante i funerali di Raffaella Carrà è l’annuncio del frate cappuccino alla fine dell’omelia, del ricordo, del suo desiderio. Raffaella Carrà è stata tante volte a San Giovanni Rotondo, era devota a Padre Pio, ed è da lui che desiderava tornare, le sue ceneri davanti alla sua tomba. “Raffaella è venuta a San Giovanni Rotondo non solo per impegni lavorativi ma diverse volte anche in forma privata ed è suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo”. Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021) L’emozione più forte durante i funerali diè l’annuncio del frate cappuccino alla fine dell’omelia, del ricordo, del suoè stata tante volte a San, era devota a Padre Pio, ed è da lui che desiderava tornare, le sue ceneri davanti alla sua tomba. “è venuta a Sannon solo per impegni lavorativi ma diverse volte anche in forma privata ed è suotornare a San”. Un ...

