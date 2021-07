L’hotel svizzero a 2000 metri sommerso dalla neve in luglio | l’immagine scatena il web

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre in Italia si boccheggia per il caldo, con le temperature che superano i 30 gradi un po’ in tutte le regioni, ci sono luoghi molto vicini al nostro Paese che invece continuano ad avere temperature molto basse. Ha suscitato molta curiosità la foto pubblicata da un utente sulla piattaforma social Reddit, dove viene inquadrato L'articolo NewNotizie.it.