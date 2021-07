Koeman sul rinnovo di Messi: “Giusto preoccuparsi ma il presidente è fiducioso” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha subito dei rallentamenti la trattativa del Barcellona per il rinnovo di Lionel Messi che attualmente è svincolato. Ronaldo Koeman, tecnico del Barça, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa situazione. “Ogni volta che le questioni non sono risolte devi preoccuparti, ma ho piena fiducia nel presidente Laporta affinché la situazione si risolva per il meglio. Leo è molto importante per il club e per tutto il campionato spagnolo, essendo il miglior calciatore al mondo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo perché rimanga con noi. Laporta mi ha detto di stare tranquillo, è fiducioso, pensa che raggiungerà un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Ha subito dei rallentamenti la trattativa del Barcellona per ildi Lionelche attualmente è svincolato. Ronaldo, tecnico del Barça, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa situazione. “Ogni volta che le questioni non sono risolte devi preoccuparti, ma ho piena fiducia nelLaporta affinché la situazione si risolva per il meglio. Leo è molto importante per il club e per tutto il campionato spagnolo, essendo il miglior calciatore al mondo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo perché rimanga con noi. Laporta mi ha detto di stare tranquillo, è, pensa che raggiungerà un ...

