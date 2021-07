Hello world (2019): Se il tuo mondo fosse soltanto una registrazione di quello reale? (Di venerdì 9 luglio 2021) Hello world Titolo originale: Har? W?rudo Anno: 2019 Paese: Giappone Genere: Animazione, sentimentale, fantascienza Produzione: CyberAgent, Graphinica, Movic, Shueisha, Toho Company Distribuzione: Koch Media Durata: 97 min Regia: Tomohiko Itô Sceneggiatura: Mado Nozaki Trailer italiano di Hello worldTrama di Hello world Nel 2027, un giovane timido e schivo studente del liceo di Kyoto, Naomi Katagaki, da sempre appassionato di letteratura e facente parte del circolo della biblioteca, incontra il sé stesso del futuro, o meglio il sé ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 9 luglio 2021)Titolo originale: Har? W?rudo Anno:Paese: Giappone Genere: Animazione, sentimentale, fantascienza Produzione: CyberAgent, Graphinica, Movic, Shueisha, Toho Company Distribuzione: Koch Media Durata: 97 min Regia: Tomohiko Itô Sceneggiatura: Mado Nozaki Trailer italiano diTrama diNel 2027, un giovane timido e schivo studente del liceo di Kyoto, Naomi Katagaki, da sempre appassionato di letteratura e facente parte del circolo della biblioteca, incontra il sé stesso del futuro, o meglio il sé ...

Advertising

AkibaGamers : Star Comics annuncia l’arrivo del box che raccoglie la mini-serie di HELLO WORLD, tratta dall’omonimo film d’animaz… - Tech_Gaming_it : HELLO WORLD: Annunciata la Miniserie in una raccolta da collezione - L_valhalla : “Quanto ti mancava il the dark world loki da uno a 10?” Non so bro sono completamente impazzita per 36 secondi di… - discotaecc : SAY HELLO TO MY HOPE WORLD JSJDJCJFJDKJDGR - SerialGamerITA : Hello World – Box: arriva la prossima settimana in fumetteria #helloworldbox #starcomics -