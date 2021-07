Hanan e Sara abbandonate a morire nei campi di mais | in cinque scappati dopo una serata di alcol e droga

(Di venerdì 9 luglio 2021) Erano in sette neididi Locate Triulzi doveNekhla eEl Jaafari sono state uccise da una mietitrebbia nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Insono fuggiti. Uno di questi, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato identificato ed è indagato per omissione di soccorso dalla procura di Lodi. Un altro, un 21enne identificato dai carabinieri, è ricercato. Poi ci sarebbero altri due cittadini marocchini e una donna di origini rumene. Il 35enne ha detto di essersi ferito ad un piede quando il Grim, il mezzo agricolo che sparge medicinali sulle coltivazioni, ha colpito ...

morte nel campo di mais, "con loro altre 5 persone" Non c'erano solo due uomini conEl Jaafari eNekhla l'alba di venerdì scorso nei campi di Locate Triulzi, nel milanese, ...Ma nella definizione investigativa delle ultime ore diEl Jaafari eN ekhla, rimangono e rimarranno soltanto versioni unilaterali, poiché la ricostruzione poggia sui racconti dei testimoni ...Un uomo di 35 anni ha raccontato che insieme alle due ragazze morte nel campo di mais erano presenti altre cinque persone.Le ragazze travolte e uccise da una mietitrebbia nei campi di mais in provincia di Milano, erano in compagnia di altre cinque persone ...