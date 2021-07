Grillo: iniziata udienza preliminare, Ciro e gli altri indagati non sono in aula (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - E' iniziata al Tribunale di Tempio Pausania l'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I giovani, accusati di violenza sessuale di gruppo, come anticipato, non sono venuti. sono rappresentati dai loro legali, gli avvocati : Enrico Grillo, Sandro Vaccaro, Gennaro Velle, Romano Raimondo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli. La ragazza italo-norvegese e' invece tutelata dall'avvocata Giulia Bongiorno. Presenti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - E'al Tribunale di Tempio Pausania l'a carico di, il figlio del garante del M5S e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I giovani, accusati di violenza sessuale di gruppo, come anticipato, nonvenuti.rappresentati dai loro legali, gli avvocati : Enrico, Sandro Vaccaro, Gennaro Velle, Romano Raimondo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli. La ragazza italo-norvegese e' invece tutelata dall'avvocata Giulia Bongiorno. Presenti in ...

