Giuliano Ferrara | «Federer che prende 6-0 ci ricorda che la vita è sempre una sublime sconfitta finale»

Advertising

napolista : Sul Foglio: “L’importante è non aver sprecato grandi occasioni, essersi comportati secondo criteri idonei al buon t… - MarraGia : @semanthide3 Basta essere Giuliano Ferrara. - Antonio24120145 : RT @papito1492: Giuliano Ferrara fa sempre più pena. Ho appena letto un suo articolo nel quale usa la morte di Raffaella Carrà per minimizz… - Lellasilvi : RT @Spicci3: @ilfoglio_it @ferrarailgrasso Ma la vera domanda è: Perché Giuliano Ferrara scrive questa enorme cazzata? Comincio io: La s… - dimarisa : RT @Spicci3: @ilfoglio_it @ferrarailgrasso Ma la vera domanda è: Perché Giuliano Ferrara scrive questa enorme cazzata? Comincio io: La s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliano Ferrara

Il Fatto Quotidiano

... seconda classificata, e il fiorito cortile de 'Il pizzino' in via, al terzo posto. Via più ...ha voluto assegnare anche due premi speciali al Centro Accoglienza Disabili AIAS di San...... il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio, ma ha comunque dimostrato la sua vicinanza ... Andrea dalla Toscana, Fatima da Potenza, Federica da Trieste, Maria Vittoria da, Giorgia da ...Il portavoce delle procure – come lo ha definito Giuliano Ferrara –, che ha fondato il suo successo su intercettazioni, rivelazioni segrete, confidenze con i magistrati, mostra dunque insofferenza per ...Negli anni Cinquanta, seppellire gli animali in modo illegale era pratica gradita al legislatore. Oggi non si potrebbe, però... Maurizio Milani a spasso in campagna illustra la problematica ...